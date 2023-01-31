Чавушоглу: Турция не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО
Турецкий парламент в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
До этого он сообщил, что в Анкаре не получали предложений о раздельном приеме в НАТО Финляндии и Швеции.
По его словам, глава МИД шведского правительства приезжал в Турцию с визитом и встречался с партиями. Ему объяснили, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна.
Из-за конфликта со Швецией Турция рискует потерять членство в НАТО, по крайней мере, такая перспектива обсуждается в США. Об этом НСН ранее заявила руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако.
На фоне прошедших в Швеции антитурецких акций снова отодвигается вопрос вступления этой страны в НАТО. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
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