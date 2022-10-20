В Киргизии объявлена добровольная мобилизация
Парламент Киргизии принял закон, согласно которому президент страны Садыр Жапаров может объявлять частичную мобилизацию без объявления военного положения, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Кроме того, теперь в республике предусматривается добровольная мобилизация здоровых граждан старше 18 лет, а жителям приграничных с Таджикистаном сёл разрешили получать оружие в упрощенном порядке.
Ранее в Киргизии сообщили о 24 погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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