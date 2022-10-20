В Киргизии объявлена добровольная мобилизация

Парламент Киргизии принял закон, согласно которому президент страны Садыр Жапаров может объявлять частичную мобилизацию без объявления военного положения, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло до 103

Кроме того, теперь в республике предусматривается добровольная мобилизация здоровых граждан старше 18 лет, а жителям приграничных с Таджикистаном сёл разрешили получать оружие в упрощенном порядке.

Ранее в Киргизии сообщили о 24 погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеТаджикистанМобилизацияЗаконКиргизия
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