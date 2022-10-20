В Киргизии объявлена добровольная мобилизация

Кроме того, теперь в республике предусматривается добровольная мобилизация здоровых граждан старше 18 лет, а жителям приграничных с Таджикистаном сёл разрешили получать оружие в упрощенном порядке.

Ранее в Киргизии сообщили о 24 погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

