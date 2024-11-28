«Часть русского мира»: Вице-премьер Киргизии рассказал о партнерстве с РФ

Предполагаемые глобальные изменения климата могут превратить Киргизию в новую Швейцарию. На этом фоне приобретает новое звучание сотрудничество республики с Россией в области экологии.

Об этом рассказал в интервью NEWS.ru вице-премьер центральноазиатской страны Эдиль Байсалов на полях климатической конференции ООН COP29, которая прошла в столице Азербайджана. По его словам, Москва последовательно поддерживает Бишкек в продвижении глобальной темы устойчивого горного развития.

Как отметил Байсалов, горы требуют к себе особого внимания, поскольку при изменении климата любое повышение температуры отражается на них с коэффициентом в полтора раза. Вице-премьер назвал их «водонапорной башней».

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Он также рассказал, что Киргизия как страна с молодым населением продолжит экспортировать рабочую силу, в этом плане Россия остается традиционным рынком. По данным вице-премьера, в некоторые периоды времени 95% трудовых мигрантов республики находились на территории России. Сейчас эта статистика стала поменьше.

При этом Киргизия намерена привлекать для работы россиян, в частности, ведется набор преподавателей в высшие учебные заведения. Также, по словам Байсалова, власти республики нашли способ обойти препятствия в виде антироссийских санкций, которые приводят к проблемам с использованием банковской карты «Мир». Платежи в республике полностью переводятся в рубли, чтобы не было никаких третьих валют.

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