«Часть русского мира»: Вице-премьер Киргизии рассказал о партнерстве с РФ

Предполагаемые глобальные изменения климата могут превратить Киргизию в новую Швейцарию. На этом фоне приобретает новое звучание сотрудничество республики с Россией в области экологии.

Об этом рассказал в интервью NEWS.ru вице-премьер центральноазиатской страны Эдиль Байсалов на полях климатической конференции ООН COP29, которая прошла в столице Азербайджана. По его словам, Москва последовательно поддерживает Бишкек в продвижении глобальной темы устойчивого горного развития.

Как отметил Байсалов, горы требуют к себе особого внимания, поскольку при изменении климата любое повышение температуры отражается на них с коэффициентом в полтора раза. Вице-премьер назвал их «водонапорной башней».