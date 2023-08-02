Бывший вице-президент США Пенс поддержал все обвинения против Трампа
2 августа 202321:51
Обвинения против экс-президента США Дональда Трампа поддержал, бывший его заместитель, вице-президент Майкл Пенс, сообщает ТАСС.
Об этом республиканец сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, каждый, кто ставит себя выше основного закона страны, не должен становиться её президентом.
При этом Пенс подчеркнул, что новое обвинение против Трампа стало напоминанием о том, как важно соблюдать Конституцию США.
Ранее экс-президенту США Трампу предъявили обвинения ещё по четырем пунктам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru