Бывший вице-президент США Пенс поддержал все обвинения против Трампа

Об этом республиканец сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, каждый, кто ставит себя выше основного закона страны, не должен становиться её президентом.

При этом Пенс подчеркнул, что новое обвинение против Трампа стало напоминанием о том, как важно соблюдать Конституцию США.

Ранее экс-президенту США Трампу предъявили обвинения ещё по четырем пунктам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

