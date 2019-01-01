Бывший украинский дипломат пригрозил Зеленскому «могилой» из-за МВФ

Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил о том, что вопрос назначения нового премьер-министра Украины может стать для Владимира Зеленского «могилой». По его данным, украинское правительство может возглавить замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, которая якобы лоббирует «кабальные» интересы Международного валютного фонда (МВФ), передает РИА ФАН.

Дипломат добавил, что если украинский президент продолжит курс на сотрудничество с МВФ, избиратели от него отвернутся.

Волошин также добавил, что во время переговоров с фондом украинский президент объявил об открытии земельного рынка Украины, что, по мнению дипломата, может стать сигналом для Запада о начале распродажи украинских земель.

Тем временем на Украине продолжают подсчитывать бюллетени после прошедших накануне выборов в Верховную раду. По последним данным, президентская партия «Слуга народа» набирает более 40% голосов.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН заявил о том, что результаты голосования, скорее всего, будут соответствовать прогнозам социологов.

