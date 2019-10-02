Бывший стратег Пентагона предупредил о возрастающей опасности России

2 октября 201910:00

Неспособность нынешних властей США рассмотреть в России величайшую опасность грозит подорвать господство Америки в мире. Такую точку зрения высказал бывший военный стратег Пентагона Терри Томпсон, пишут «Известия».

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В своей статье для The Washington Times полковник американских ВВС в отставке заявил, что Вашингтон должен пересмотреть свою стратегию по отношению к становящейся все «более взрывоопасной» России, так как Москва со своими ядерными арсеналами представляет «величайшую угрозу».

Томпсон также раскритиковал США за то, что те используют в своей космической программе двигатели российского производства РД-180. По его словам, тем самым Вашингтон собственноручно передал президенту России Владимиру Путину контроль над американской космической программой.

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