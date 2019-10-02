Бывший стратег Пентагона предупредил о возрастающей опасности России

В своей статье для The Washington Times полковник американских ВВС в отставке заявил, что Вашингтон должен пересмотреть свою стратегию по отношению к становящейся все «более взрывоопасной» России, так как Москва со своими ядерными арсеналами представляет «величайшую угрозу».

Томпсон также раскритиковал США за то, что те используют в своей космической программе двигатели российского производства РД-180. По его словам, тем самым Вашингтон собственноручно передал президенту России Владимиру Путину контроль над американской космической программой.

