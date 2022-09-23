Бывший советник Рейгана заявил, что Запад не должен принимать Украину в НАТО
США не должны принимать Украину в НАТО, это станет бременем для американского народа, считает старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Об этом он пишет в своей статье для портала 19Fortyfive.
Бэндоу напомнил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году США настаивали, чтобы Североатлантический обещал возможное членство Украине и Грузии, пишет РИА ФАН. Однако в Европе «ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения заявкам». Эксперт отмечает, что западные чиновники лгали, заявляя о том, «как они стремятся принять эти две страны [Украину и Грузию] в трансатлантический союз».
При этом ни одно из этих государств «не было жизненно важно для обороны Америки или Европы», а начало спецоперации России на Украине лишь подтвердило «нечестность» Запада: НАТО признала, что не в ее интересах прямое столкновение с РФ из-за Украины.
Как отметил Бэндоу, американский народ не поддерживает включение Украины в список «оборонных иждивенцев», пишет RT. Также население США не хочет быть втянутым в «ненужные конфликты».
«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — заключил эксперт.
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