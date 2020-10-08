Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет

Пропускной режим пока не планируют вновь вводить в Москве Временный госпиталь в Крылатском принял первых пациентов с коронавирусом Школы начали выдавать продуктовые наборы многодетным емьям на период каникул Более одной тысячи километров дорог построено в Москве за 10 лет Ночь на четверг в столице стала самой теплой с начала месяца