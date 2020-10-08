Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет
8 октября 202011:01
Председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы шестого созыва, экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих скончался в Москве в возрасте 95 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Долгих был для него наставником и другом, передает RT.
Градоначальник отметил, что Долгих внёс большой вклад в развитие тяжёлой промышленности, энергетики, в Совфеде он представлял столицу на протяжении пяти лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru