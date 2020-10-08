Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет

Председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы шестого созыва, экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих скончался в Москве в возрасте 95 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Долгих был для него наставником и другом, передает RT.

Два сенатора ушли на самоизоляцию из-за обнаруженного у них COVID-19

Градоначальник отметил, что Долгих внёс большой вклад в развитие тяжёлой промышленности, энергетики, в Совфеде он представлял столицу на протяжении пяти лет.

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ФОТО: РИА Новости
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