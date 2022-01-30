Бывший президент США Трамп назвал неудачным разговор Байдена с Зеленским

«Если даже половина из того, что говорят (правда — прим. НСН), это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему (президенту США Джо Байдену — прим. НСН): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» — цитируют Трампа «Известия».

Как сообщают СМИ, украинский и американский президенты не сошлись в оценках угрозы присутствия российских войск около украинских границ и вероятности «вторжения» России.

Экс-президент США также отметил, что некомпетентная политика Байдена способна вызвать третью мировую войну. Трамп подчеркнул, что в период правления Байдена КНДР резко нарастила число пусков ракет, Китай угрожает Тайваню, а Иран находится на пороге создания ядерной бомбы.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о длительном телефонном разговоре с Джо Байденом. Зеленский отметил, что поблагодарил Байдена за постоянную военную помощь и рассказал об обсуждении возможности финансовой поддержки Украины.

