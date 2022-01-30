Бывший президент США Трамп назвал неудачным разговор Байдена с Зеленским
Если даже половина того, что сообщается о телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, - правда, то разговор был неудачным, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил на митинге в американском штате Техас. Трансляцию из города Конро вел канал Fox News.
«Если даже половина из того, что говорят (правда — прим. НСН), это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему (президенту США Джо Байдену — прим. НСН): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» — цитируют Трампа «Известия».
Как сообщают СМИ, украинский и американский президенты не сошлись в оценках угрозы присутствия российских войск около украинских границ и вероятности «вторжения» России.
Экс-президент США также отметил, что некомпетентная политика Байдена способна вызвать третью мировую войну. Трамп подчеркнул, что в период правления Байдена КНДР резко нарастила число пусков ракет, Китай угрожает Тайваню, а Иран находится на пороге создания ядерной бомбы.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о длительном телефонном разговоре с Джо Байденом. Зеленский отметил, что поблагодарил Байдена за постоянную военную помощь и рассказал об обсуждении возможности финансовой поддержки Украины.
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