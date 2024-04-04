Бывший президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией
Французскому правительству не следует иметь никаких контактов с Россией. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд.
По его словам, к такому выводу он пришёл после заявлений Москвы, в которых, по его мнению, содержатся намёки о причастности Парижа к теракту в «Крокус Сити Холле.
«Моя рекомендация – никаких контактов с Россией», - заключил Олланд.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «угрожающими» комментарии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, которые он озвучил в беседе с французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru