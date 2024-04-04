«Повод пообщаться»: Сенатор Климов назвал цель министра обороны Франции в переговорах с Шойгу

Эммануэль Макрон сам лично не стал звонить Путину, потому что знает, что не дождался бы ответа, отметил в эфире НСН Андрей Климов.

Французский президент Эммануэль Макрон хочет «выйти» из истории с отправкой западных войск на Украину, поэтому решил организовать переговоры на уровне министров обороны Франции и РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с НСН.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Детали он не раскрыл. При этом накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Переговоры тогда состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.

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«Скорее, ситуация сложная для самой Франции. Они там наговорили, тот же Макрон всякого, что солдат пошлет, будет воевать. Его ни в США не поддержали, ни в ФРГ. Ему надо как-то выходить из этой истории… Самому ему звонить Путину… Он знает, что ему не ответят. Видимо, решил на уровне министра обороны организовать такой созвон, а для того, чтобы был повод, сказал, что у них есть какая-то информация. А вся информация, которую они передали, как я понял, сводится к тому, что это не украинцы, но это просто глупость. Пока у них такие Макроны у власти, Франции нужна помощь. Пока Франция придерживается мысли о том, что необходима победа на поле боя над Россией, а победа РФ ни в коем случае не должна быть допущена, какая от нее может быть помощь?» – сказал Климов.

Сенатор также выразил уверенность, что Франция не располагает никакой информацией о теракте в «Крокус Сити Холле», которую бы не знала Россия.

«Даже теоретически, откуда у Макрона может быть какая-то такая информация, чтобы ее не знали ни у нас, ни в США, нигде в мире? Он сидит в Париже, у них есть какие-то отношения с Африкой… И что он хочет поделиться этой информацией сначала с Москвой, а потом с Вашингтоном, никогда не поверю», – резюмировал собеседник НСН.

В телефонном разговоре французский министр выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле». При этом Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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