«Повод пообщаться»: Сенатор Климов назвал цель министра обороны Франции в переговорах с Шойгу

Французский президент Эммануэль Макрон хочет «выйти» из истории с отправкой западных войск на Украину, поэтому решил организовать переговоры на уровне министров обороны Франции и РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с НСН.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Детали он не раскрыл. При этом накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Переговоры тогда состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.