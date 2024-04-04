«Повод пообщаться»: Сенатор Климов назвал цель министра обороны Франции в переговорах с Шойгу
Эммануэль Макрон сам лично не стал звонить Путину, потому что знает, что не дождался бы ответа, отметил в эфире НСН Андрей Климов.
Французский президент Эммануэль Макрон хочет «выйти» из истории с отправкой западных войск на Украину, поэтому решил организовать переговоры на уровне министров обороны Франции и РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с НСН.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Детали он не раскрыл. При этом накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Переговоры тогда состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.
«Скорее, ситуация сложная для самой Франции. Они там наговорили, тот же Макрон всякого, что солдат пошлет, будет воевать. Его ни в США не поддержали, ни в ФРГ. Ему надо как-то выходить из этой истории… Самому ему звонить Путину… Он знает, что ему не ответят. Видимо, решил на уровне министра обороны организовать такой созвон, а для того, чтобы был повод, сказал, что у них есть какая-то информация. А вся информация, которую они передали, как я понял, сводится к тому, что это не украинцы, но это просто глупость. Пока у них такие Макроны у власти, Франции нужна помощь. Пока Франция придерживается мысли о том, что необходима победа на поле боя над Россией, а победа РФ ни в коем случае не должна быть допущена, какая от нее может быть помощь?» – сказал Климов.
Сенатор также выразил уверенность, что Франция не располагает никакой информацией о теракте в «Крокус Сити Холле», которую бы не знала Россия.
«Даже теоретически, откуда у Макрона может быть какая-то такая информация, чтобы ее не знали ни у нас, ни в США, нигде в мире? Он сидит в Париже, у них есть какие-то отношения с Африкой… И что он хочет поделиться этой информацией сначала с Москвой, а потом с Вашингтоном, никогда не поверю», – резюмировал собеседник НСН.
В телефонном разговоре французский министр выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле». При этом Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), передает «Радиоточка НСН».
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