«Он - радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно», — поделился бывший глава государства.

По мнению Олланда, Путин будет стремиться закрепить свои достижения на Украине для стабилизации конфликта, пишет RT. Кроме того, политик считает, что российский лидер может поднять вопрос о перспективе переговоров об урегулировании, когда общественное мнение «устанет» от кризиса, и в Европе будут опасаться эскалации.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Путин — зрелый лидер, который адекватно отвечает на «отвратительные провокации» Запада, напоминает «Свободная пресса».

