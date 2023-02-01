Бывший президент Франции назвал Путина рациональным лидером
Экс-президент Франции Франсуа Олланд оценил президента России Владимира Путина, назвав его рациональным лидером. Об этом Олланд заявил в интервью Politico.
«Он - радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно», — поделился бывший глава государства.
По мнению Олланда, Путин будет стремиться закрепить свои достижения на Украине для стабилизации конфликта, пишет RT. Кроме того, политик считает, что российский лидер может поднять вопрос о перспективе переговоров об урегулировании, когда общественное мнение «устанет» от кризиса, и в Европе будут опасаться эскалации.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Путин — зрелый лидер, который адекватно отвечает на «отвратительные провокации» Запада, напоминает «Свободная пресса».
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