Бывший посол США в Польше рекомендовал уничтожить «Северный поток-2»

Однако санкционирование проекта может привести к ухудшению дипломатических отношений между США и Берлином, считает Дэниел Фрид. Он отметил, что немецкое руководство совершило ошибку. Однако Фрид добавил, что странам Европы следует рассмотреть предложение Германии, если оно будет. «Источник агрессии, опасности — это для нас всех не Берлин, а Кремль, Путин», — сказал бывший посол США.

Газопровод «Северный поток-2», проходящий по дну Балтийского моря, должны были построить еще в конце 2019 года. Однако угроза санкций со стороны США помешала сдаче проекта, и из него начали выходить европейские компании. Канцлер Германии Ангела Меркель 20 апреля заявила, что одобрила строительство «Северного потока-2».

