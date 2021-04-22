Бывший посол США в Польше рекомендовал уничтожить «Северный поток-2»
Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид посоветовал уничтожить проект «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
Фрид отметил, что «Северный поток-2» является плохим проектом. По словам экс-посла, он может расколоть энергетический рынок Европы и позволить президенту РФ Владимиру Путину поставлять газ в Германию в обход Украины и Польши. «Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить ”Северный поток-2”», — добавил Фрид.
Однако санкционирование проекта может привести к ухудшению дипломатических отношений между США и Берлином, считает Дэниел Фрид. Он отметил, что немецкое руководство совершило ошибку. Однако Фрид добавил, что странам Европы следует рассмотреть предложение Германии, если оно будет. «Источник агрессии, опасности — это для нас всех не Берлин, а Кремль, Путин», — сказал бывший посол США.
Газопровод «Северный поток-2», проходящий по дну Балтийского моря, должны были построить еще в конце 2019 года. Однако угроза санкций со стороны США помешала сдаче проекта, и из него начали выходить европейские компании. Канцлер Германии Ангела Меркель 20 апреля заявила, что одобрила строительство «Северного потока-2».
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