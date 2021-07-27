Бывший полковник СБУ готов дать показания по иску России в ЕСПЧ
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров готов дать показания по иску России против Киева в ЕСПЧ, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что для выступления в суде нужны некоторые гарантии. «Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — сказал экс-полковник.
Ранее он сообщил, что в аэропорту Мариуполя есть тайная тюрьма, куда привозят ополченцев и тех, кто их поддерживает.
Прозоров также заявлял о причастности Киева к крушению малайзийского лайнера. По мнению Пушилина, на Западе постепенно приходит осознание провала попыток переложить ответственность на Москву за эту трагедию.
Россия подала межгосударственную жалобу в Страсбургский суд, заявив, что Киев нарушает права и основные свободы людей, которые защищены Конвенцией Совета Европы. Речь идет о гибели людей на Майдане и при пожаре в Одессе, о ситуации с мирными жителями в Донбассе, о дискриминации русского населения и других случаях.
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