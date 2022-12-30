Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России

Он отметил, что в России «растет уровень антисемитизма». Также Гольдшмидт почеркнул, что каждый раз, когда «политическая система России оказывалась в опасности», власти страны пытались «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину».

Ранее, в июле, российский Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

