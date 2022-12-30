Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России

Представителям еврейского сообщества в России следует уехать из страны, «пока можно», прежде чем их «сделают козлами отпущения» за трудности, вызванные спецоперацией на Украине. Об этом заявил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian.

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Он отметил, что в России «растет уровень антисемитизма». Также Гольдшмидт почеркнул, что каждый раз, когда «политическая система России оказывалась в опасности», власти страны пытались «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину».

Ранее, в июле, российский Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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