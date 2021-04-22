Бывший глава МИД Украины оценил выступление Путина

Президент России Владимир Путин не будет считаться с Украиной, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сообщил в Twitter.

Климкин уверен, что Россия будет действовать жестоко. Он призвал украинцев не расслабляться и готовиться к действиям Москвы. «Готовность внутри и помощь извне критически необходимы», — отметил экс-министр.

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Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что не желает, чтобы в отношении России переходили «красную черту». Он добавил, что Россия может быть в хороших отношениях со всеми государствами. В том числе с теми, с кем сейчас Москва не может договориться.

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ФОТО: Климкин чуть-чуть
ТЕГИ:Владимир ПутинПавел КлимкинМИД УкраиныРоссияУкраина
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