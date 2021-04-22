Бывший глава МИД Украины оценил выступление Путина
Президент России Владимир Путин не будет считаться с Украиной, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сообщил в Twitter.
Висновки зі звернення Путіна:— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 21, 2021
1) З нами він не рахуватиметься.
2) сам встановлюватиме червоні лінії.
3) діятиме асиметрично та жорстко.
Тому не розслабляємося, готовність всередині та допомога ззовні критично потрібні.
Климкин уверен, что Россия будет действовать жестоко. Он призвал украинцев не расслабляться и готовиться к действиям Москвы. «Готовность внутри и помощь извне критически необходимы», — отметил экс-министр.
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что не желает, чтобы в отношении России переходили «красную черту». Он добавил, что Россия может быть в хороших отношениях со всеми государствами. В том числе с теми, с кем сейчас Москва не может договориться.
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