Бывший глава МИД Украины оценил выступление Путина

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что не желает, чтобы в отношении России переходили «красную черту». Он добавил, что Россия может быть в хороших отношениях со всеми государствами. В том числе с теми, с кем сейчас Москва не может договориться.

