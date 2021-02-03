Президент Италии поручил сформировать правительство экс-главе ЕЦБ Марио Драги

Сформировать новое правительство Италии президент страны Серджо Маттарелла поручил экс-главе Центробанка Италии и экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

Глава государства ранее рассказал, что формирование технического кабинета необходимо «для выполнения первоочередных задач», в том числе, преодоления кризиса в правящей коалиции, который стал причиной отставки премьера Джузеппе Конте. Маттарелла также отметил, что проведение досрочных парламентских выборов в условиях пандемии невозможно.

В пресс-службе итальянского президента добавили, что новое правительство сформируют после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле 26 января, сообщает RT. Решение главы правительства связано с утратой правящей коалицией в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии абсолютного большинства в сенате после выхода из неё партии «Живая Италия».

