Президент Италии поручил сформировать правительство экс-главе ЕЦБ Марио Драги
Сформировать новое правительство Италии президент страны Серджо Маттарелла поручил экс-главе Центробанка Италии и экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.
Глава государства ранее рассказал, что формирование технического кабинета необходимо «для выполнения первоочередных задач», в том числе, преодоления кризиса в правящей коалиции, который стал причиной отставки премьера Джузеппе Конте. Маттарелла также отметил, что проведение досрочных парламентских выборов в условиях пандемии невозможно.
В пресс-службе итальянского президента добавили, что новое правительство сформируют после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле 26 января, сообщает RT. Решение главы правительства связано с утратой правящей коалицией в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии абсолютного большинства в сенате после выхода из неё партии «Живая Италия».
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