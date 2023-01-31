В рассекреченных документах в США Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»
Первый президент России Борис Ельцин и другие руководители страны в начале 90-х годов называли Украину «главным дестабилизирующим фактором», сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные в США документы.
Речь идет о стенограммах двух первых встреч Ельцина с главой США Джорджем Бушем-старшим, которые состоялись в 1992 году. «Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — говорил Ельцин Бушу во время встречи в Кэмп-Дэвиде.
Российский президент пояснил, что речь идет о присутствии на Украине 11 млн этнических русских и давлении, которое оказывают украинские националисты на занимавшего тогда пост президента страны Леонида Кравчука. Ельцин заверял Буша-старшего, что у Москвы нет «имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран».
Также на саммите в Кэмп-Дэвиде Ельцин предложил США строить совместную систему противоракетной обороны, снять с межконтинентальных баллистических ракет разделяемые головные части индивидуального наведения и поставлять уран Вашингтону.
Ранее экс-глава белого дома США Билл Клинтон вспомнил про разговоры с бывшим президентом России Борисом Ельциным о расширении Североатлантического альянса на восток. Президент США спросил, допускает ли российский лидер удар США по России с военной базы НАТО в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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