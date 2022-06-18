Бывший американский сенатор назвал Байдена худшим президентом США

Глава Белого дома Джо Байден является «худшим президентом США в XXI веке», считает бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви. Об этом он пишет в своей статье для The Washington Times.

Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США

«Мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным (он им не был)», — указывает экс-сенатор.

По словам Харви, администрация Байдена «потрясающе некомпетентна, совершенно неэффективна и откровенно жалка». Политик заметил, что нынешние власти — «комедия ошибок, в которой нет ничего смешного», и в их активе промахи в экономике, миграционной политике, общественном здравоохранении, внешней политике.

Бывший сенатор отмечает, что республиканцы имеют все шансы одержать верх над президентом-демократом, достаточно лишь напоминать о неудачах Байдена с начала каденции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СенаторыДжо БайденСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры