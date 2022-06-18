Бывший американский сенатор назвал Байдена худшим президентом США
Глава Белого дома Джо Байден является «худшим президентом США в XXI веке», считает бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви. Об этом он пишет в своей статье для The Washington Times.
«Мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным (он им не был)», — указывает экс-сенатор.
По словам Харви, администрация Байдена «потрясающе некомпетентна, совершенно неэффективна и откровенно жалка». Политик заметил, что нынешние власти — «комедия ошибок, в которой нет ничего смешного», и в их активе промахи в экономике, миграционной политике, общественном здравоохранении, внешней политике.
Бывший сенатор отмечает, что республиканцы имеют все шансы одержать верх над президентом-демократом, достаточно лишь напоминать о неудачах Байдена с начала каденции.
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