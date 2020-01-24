Бывших чиновников в России не бывает

В ходе стремительной смены российского правительства, произошедшей в первые две рабочие недели года, обновилась добрая половина кабинета министров. Но и отставники недолго «горевали»: практически все они получили другие места в органах государственной власти. Даже те, кого, как представлялось, следовало бы гнать взашей.

На этой неделе целый ряд бывших членов правительства получили новые назначения. Так, в пятницу, 24 января, указами главы государства бывший министр культуры Владимир Мединский и бывший министр экономического развития Максим Орешкин были назначены помощниками президента. Кроме того, до трёх увеличено число заместителей руководителя администрации Кремля. Третьим стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее стало известно, что бывший глава Минтруда Максим Топилин получил пост председателя правления Пенсионного фонда России, а возглавлявшая Минздрав Вероника Скворцова, чья деятельность на этом посту сопровождалась целой чередой скандалов, назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства. Это якобы даже вызвало настоящий бунт в новом правительстве: по некоторым данным, вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова и новый министр здравоохранения Михаил Мурашко потребовали убрать Скворцову со службы надзора. Кстати, не остался без должности и бывший глава ФМБА Владимир Уйба – он стал замминистра здравоохранения.

Разумеется, не был обижен и бывший председатель правительства Дмитрий Медведев. Специально под него создана новая должность зампредседателя Совета безопасности России. Офис он может получить в Доме приемов правительства. Роскошный особняк на Воздвиженке был построен в конце 19 века по заказу Арсения Морозова, одного из наследников предпринимательской династии, основателем которой был крепостной Савва Морозов.

Кадровые перестановки, инициированные главой государства в самом начале наступившего года, коснулись и еще коснутся не только правительства страны. Так, генеральным прокурором России, напомним, утвержден бывший зампред Следственного комитета 44-летний Игорь Краснов. Юрию Чайке, который руководил надзорным ведомством почти 14 лет, был предложен пост полпреда президента в Северокавказском федеральном округе, на который он с удовольствием согласился. А его предшественник на этом посту Александр Матовников, хоть и с некоторым понижением, вернулся на военную службу. Президент назначил его заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Думаете, предыдущий замглавкома ушел на пенсию? Ничуть не бывало: 63-летнего Александра Ленцова назначили советником министра обороны.

Но и это еще не все: Совет Федерации досрочно покидает сенатор от Калужской области Юрий Волков. А это подтверждает предположения о скорой отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, для которого и освобождается место в сенате. Понятно, что и господин Волков без работы не останется: сообщалось, что он станет советником главы РЖД.

