Бывшему послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет

По данным министерства, решение было вызвано публичными высказываниями данных граждан в Интернете, которые разжигали межнациональную рознь. Кроме того, они призывали к "деструктивным действиям против России, ее жителей и соотечественников за рубежом".

Вагабзаде в своем видео назвал русских "свиньями". Видео было снято в ответ на критику руководства Азербайджана и жителей Кавказа в целом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Ахметов выкладывал видео, снятые в Казахстане, на которых русскоязычные сотрудники общепита и продавцы не могли обслужить клиентов на государственном языке страны. В описании к роликам использовались слова "фашисты" и "гастарбайтеры".