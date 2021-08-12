Бывшему послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет

МВД России запретило экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде въезд в страну в течение 50 лет; аналогичный запрет коснулся гражданина Казахстана Куата Ахметова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Госдуме взялись за «голову» после конфликта Жириновского с экс-послом Азербайджана

По данным министерства, решение было вызвано публичными высказываниями данных граждан в Интернете, которые разжигали межнациональную рознь. Кроме того, они призывали к "деструктивным действиям против России, ее жителей и соотечественников за рубежом".

Вагабзаде в своем видео назвал русских "свиньями". Видео было снято в ответ на критику руководства Азербайджана и жителей Кавказа в целом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Ахметов выкладывал видео, снятые в Казахстане, на которых русскоязычные сотрудники общепита и продавцы не могли обслужить клиентов на государственном языке страны. В описании к роликам использовались слова "фашисты" и "гастарбайтеры".

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОскорблениеЗапретПосолАзербайджан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры