Бутина заявила, что в США ее сделали «козлом отпущения»

«Просто генпрокурор США Мюллер не нашел никакого вмешательства России в американские выборы. Но американцам надо было объяснить — почему потратили столько денег и сил на поиски того, чего не было. Нужен был козел отпущения. И тогда нашли меня. А я была простой студенткой, которая приехала в США учиться», - приводит издание ее слова.

Бутина отметила, что в США получить обвинение в том, что ты иностранный агент очень просто, для этого «нужно лишь ходить на мероприятия – митинги, например».

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Она была освобождена из федеральной тюрьмы США 25 октября, в Россию она прибыла 26 числа.

