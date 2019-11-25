Республиканцы вместо РФ заподозрили Украину во вмешательстве в выборы США

Сенатор Республиканской партии от штата Луизиана Джон Кеннеди на слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа заявил о возможной причастности Украины к вмешательству в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает NBC, передает Североамериканское бюро НСН.

Отмечается, что свою позицию Кеннеди обозначил в эфире новостной программы «Fox and Friends» на телеканале «Fox News». Ведущий программы спросил Кеннеди, считает ли он, что Россия или Украина несут ответственность за взлом сервера Демократического национального комитета. «Никто из нас этого не знает наверняка», - сказал Кеннеди.

При этом на замечание журналиста о том, что «все разведывательное сообщество» указывает на виновность России, Кеннеди ответил: «Правильно, но это может быть и Украина».

По данным телеканала, Кеннеди сослался на сотрудницу Национального комитета Демократической партии Александру Чалупу, которая недавно заявила, что в украинском посольстве ей «помогли» собрать информацию о Поле Манафорте, руководителе предвыборного штаба Трампа в 2016 году. «Мы не знаем, в какой степени Украина была в этом задействована, потому что она не позволит президенту Трампу представить доказательства», - так прокомментировал это заявление Кеннеди.



В NBC напомнили, что бывший советник по России президента Трампа Фиона Хилл заявила в четверг на слушаниях по импичменту, что это Россия создала теорию об украинском вмешательстве, и ее пропагандируют российские службы безопасности. В своих показаниях Хилл призвала «не пропагандировать политически обусловленную ложь, которая так явно продвигает интересы России». По данным журналиста, Хилл также отметила, что свидетельств усилий украинского правительства мало, в отличие от убедительных доказательств причастности Кремля.

