Бутина стала победительницей праймериз ЕР от Кировской области
Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы после шпионского скандала Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области. Итоги предварительного электронного голосования опубликованы на сайте партии «Единая Россия».
Согласно результатам голосования, за Бутину отдано 27518 голосов. На втором месте на праймериз в Госдуму от Кировской области оказался Сергей Одношивкин (7853 голоса).
Ранее Бутина пообещала сформировать свою программу, основываясь на пожеланиях жителей Кировской области.
Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая.
Ранее в беседе с РИА ФАН Бутина прокомментировала задержание в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги.
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