Бутина стала победительницей праймериз ЕР от Кировской области

Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы после шпионского скандала Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области. Итоги предварительного электронного голосования опубликованы на сайте партии «Единая Россия».

Согласно результатам голосования, за Бутину отдано 27518 голосов. На втором месте на праймериз в Госдуму от Кировской области оказался Сергей Одношивкин (7853 голоса).