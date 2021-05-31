Бутина стала победительницей праймериз ЕР от Кировской области

Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы после шпионского скандала Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области. Итоги предварительного электронного голосования опубликованы на сайте партии «Единая Россия».

Согласно результатам голосования, за Бутину отдано 27518 голосов. На втором месте на праймериз в Госдуму от Кировской области оказался Сергей Одношивкин (7853 голоса).

Бутина согласилась работать в группе по защите россиян за рубежом

Ранее Бутина пообещала сформировать свою программу, основываясь на пожеланиях жителей Кировской области.

Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая.

Ранее в беседе с РИА ФАН Бутина прокомментировала задержание в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВыборыМария Бутина
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