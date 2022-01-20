Блинкен заявил, что встреча в Женеве должна внести ясность в вопрос Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве поможет понять, возможно ли еще решить кризис вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом сообщает ТАСС.
Также в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок госсекретарь США отметил, что планирует представить Лаврову общую позицию Вашингтона и его европейских союзников по вариантам урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Блинкена состоится 21 января в Женеве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- В Госдуме назвали преждевременным вопрос о признании республик Донбасса
- Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Италии
- Уголовное дело возбудили против девушки, снявшейся в белье на фоне мечети
- Офис Зеленского проверяют после сообщений о минировании
- Автомобиль в прямом эфире сбил американскую журналистку, но она продолжила репортаж
- Блинкен заявил, что встреча в Женеве должна внести ясность в вопрос Украины
- «Разделит наши народы»: в Госдуме рассказали о последствиях введения санкций США
- «Молдовагаз» обязали погасить долг «Газпрому» до конца дня
- Эпидемиолог оценила шанс заразиться «омикроном» после «дельты»
- Жириновский предупредил о «провале» в случае признания ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru