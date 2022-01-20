Блинкен заявил, что встреча в Женеве должна внести ясность в вопрос Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве поможет понять, возможно ли еще решить кризис вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом сообщает ТАСС.

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Также в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок госсекретарь США отметил, что планирует представить Лаврову общую позицию Вашингтона и его европейских союзников по вариантам урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Блинкена состоится 21 января в Женеве.


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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:РоссияСША
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