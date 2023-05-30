Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием
30 мая 202315:28
Министр иностранных дел Бурунди Альбер Шингиро назвал историческим событием визит своего российского коллеги Сергея Лаврова в страну. Его слова приводит РИА Новости.
Шингиро напомнил, что визит министра иностранных дел России - первый с момента установления дипломатических отношений между Москвой и Бурунди за 60 лет.
«Этот визит происходит после того, как я в марте совершил визит в РФ, [...] чтобы мы могли обсудить спектр наших отношений и углубить эти дружеские отношения не только между нашими странами, но и народами», - сказал Шингиро.
Ранее власти Бурунди заявили о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru