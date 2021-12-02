Бундестаг изберет нового канцлера Германии 8 декабря
Новый канцлер ФРГ будет избран 8 декабря голосованием немецкого бундестага. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого парламента.
Так, приглашение на заседание 8 декабря на избрание федерального канцлера разослала журналистам пресс-служба.
Канцлером, как ожидается, станет социал-демократ Олаф Шоль.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России с «острожным оптимизмом» относятся к победе на выборах в Германии СДПГ и ожидают, что при Олафе Шольце Берлин избавится от «русофобского заболевания».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru