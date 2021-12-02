Бундестаг изберет нового канцлера Германии 8 декабря

Собянин сообщил о сокращении на 6% числа госпитализированных с COVID-19 Прокуратура начала проверку после драки дворников в центре Москвы Около 45 тысяч пассажиров метро Москвы оплатили проезд посредством Face Pay МФЦ назвали самые популярные услуги ЗАГС среди москвичей Вечерние пробки до 9 баллов ожидаются в столице из-за снега