Бундестаг изберет нового канцлера Германии 8 декабря

Новый канцлер ФРГ будет избран 8 декабря голосованием немецкого бундестага. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого парламента.

Так, приглашение на заседание 8 декабря на избрание федерального канцлера разослала журналистам пресс-служба.

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Канцлером, как ожидается, станет социал-демократ Олаф Шоль.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России с «острожным оптимизмом» относятся к победе на выборах в Германии СДПГ и ожидают, что при Олафе Шольце Берлин избавится от «русофобского заболевания».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ПравительствоГермания
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