«Бундесрат по-русски». Совет Федерации предложили ограничить в полномочиях

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции РФ рассмотрит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов. С таким предложением на заседании в четверг выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. «Мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте вводить пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, - общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», - заявил он.

Председатель Государственной думы первого созыва Иван Рыбкин в эфире НСН отметил, что правом назначить часть членов Совета Федерации российский президент ни разу не воспользовался.

«В Конституции РФ нет понятия "сенат". У нас есть Совет Федерации, который формирует один представитель от исполнительной власти, другой от законодательной власти субъекта Российской Федерации. 10% членов Совфеда назначает президент. Но пока он своим правом не воспользовался ни разу. Помимо итальянского опыта есть опыт палаты лордов в Великобритании. Как поступил с палатой лордов Тони Блэр, бывший премьер-министр, поддержанный абсолютным большинством населения, мы знаем. Там некие моменты по поводу пожизненности были убраны», - рассказал он.

Собеседник НСН заявил, что считает предложенный итальянский опыт неэффективным. По его словам, гораздо действеннее станет опыт Германии, где схожие с функциями Совета Федерации выполняет Бундесрат, собирающийся не слишком часто, и решающий ограниченный круг вопросов.