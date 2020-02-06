«Бундесрат по-русски». Совет Федерации предложили ограничить в полномочиях
Председатель Государственной думы первого созыва Иван Рыбкин в эфире НСН рассказал о своем видении политического устройства верхней палаты российского парламента.
Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции РФ рассмотрит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов. С таким предложением на заседании в четверг выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. «Мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте вводить пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, - общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», - заявил он.
Председатель Государственной думы первого созыва Иван Рыбкин в эфире НСН отметил, что правом назначить часть членов Совета Федерации российский президент ни разу не воспользовался.
«В Конституции РФ нет понятия "сенат". У нас есть Совет Федерации, который формирует один представитель от исполнительной власти, другой от законодательной власти субъекта Российской Федерации. 10% членов Совфеда назначает президент. Но пока он своим правом не воспользовался ни разу. Помимо итальянского опыта есть опыт палаты лордов в Великобритании. Как поступил с палатой лордов Тони Блэр, бывший премьер-министр, поддержанный абсолютным большинством населения, мы знаем. Там некие моменты по поводу пожизненности были убраны», - рассказал он.
Собеседник НСН заявил, что считает предложенный итальянский опыт неэффективным. По его словам, гораздо действеннее станет опыт Германии, где схожие с функциями Совета Федерации выполняет Бундесрат, собирающийся не слишком часто, и решающий ограниченный круг вопросов.
«Я когда-то был автором закона формирования Совета Федерации. Мне помогали в этом Михаил Митюков и Артур Чилингаров. В конечном счете, это вошло в историю как некая форма Артура Николаевича Чилингарова. Вот мы представляли себе, что Совет Федерации по примеру Федеративной Республики Германии должен формироваться так, формируется Бундесрат. Туда входит у них руководители земель, они собираются несколько раз в год. У Совета Федерации, в принципе, особых забот нет. Они по своим полномочиям, которые прописаны в документе, должны утверждать бюджет страны, собираться тогда, когда есть законопроекты, касающихся изменения в налоговых сборах, по вопросам войны и мира, и по поводу назначений, которые прописаны за Советом Федерации. Достаточно собираться раз в месяц, может быть, раз в два месяца. А остальные законы, которые разрабатываются в Государственной думе, как и в Бундестаге в Германии, проходят прямиком на подпись к президенту. Это профессиональная немецкая формула, нам подходящая. Поэтому устойчиво правительство в Германии, устойчива политическая структура, устойчив общественный порядок. А в Италии за полстолетия поменялось, наверное, около 50 премьеров. Нам оттуда брать пример совершенно ни к чему. Устроить кавардак и поставить торчком страну – тут большого ума не требуется», - заключил он.
Сообщается, что в ответ на предложение сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что оно будут внимательно рассмотрено. Он добавил, что вопросы о количестве сенаторов, которые будут назначаться, и о пожизненных сенаторах подлежат дополнительному обсуждению.
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