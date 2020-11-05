Букмекеры оценили вероятность победы Байдена на выборах в США в 90%

Между тем, предприниматель из Великобритании, имя которого не сообщается, поставил на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 миллионов долларов. Об этом пишет издание The Sun, подчёркивая, что в случае победы действующего главы Белого дома, бизнесмен получит более 14 миллионов долларов.

По данным газеты, ставка была сделана в букмекерской конторе на острове Кюрасао в Карибском море анонимно.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. В их ходе американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов, напоминают argumenti.ru.



