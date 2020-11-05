Букмекеры оценили вероятность победы Байдена на выборах в США в 90%

Демократ Джо Байден является фаворитом на выборах президента США, вероятность его победы оценивается в 90%. Об этом рассказал эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Артем Слицкий, пишет РИА Новости.

Ранее в четверг сообщалось, что коэффициент на победу Джо Байдена достиг 1,14, вероятность его победы оценивалась в 84%. На переизбрание действующего президента Дональда Трампа ставили с коэффициентом 6,00. Вероятность его победы на выборах оценивалась в 16%. Об этом рассказал редактор спецпроектов Rambler Group категории «Ставки» Владимир Прокофьев.

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Между тем, предприниматель из Великобритании, имя которого не сообщается, поставил на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 миллионов долларов. Об этом пишет издание The Sun, подчёркивая, что в случае победы действующего главы Белого дома, бизнесмен получит более 14 миллионов долларов.

По данным газеты, ставка была сделана в букмекерской конторе на острове Кюрасао в Карибском море анонимно.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. В их ходе американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов, напоминают argumenti.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:БукмекерыДжо БайденДональд ТрампВыборы Президента США
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