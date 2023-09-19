«Бюджет и СВО»: Депутат Вяткин назвал приоритеты в Госдуме на осеннюю сессию

«Единая Россия» в рамках своей работы в Государственной Думе в осеннюю сессию сосредоточится на инициативах, связанных в том числе с участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Дмитрий Вяткин в интервью «Газете.Ru».

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Он отметил, что главным проектом по традиции будет закон о федеральном бюджете на 2024 и два последующих года. По словам Вяткина, в перечень приоритетных законопроектов партии входят инициативы, касающиеся поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Ранее, 26 июля, нижняя палата российского парламента завершила весеннюю сессию. Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, за время этой сессии было принято 500 законов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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