«Момент истины»: Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Напомним, 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео после встречи с белорусским лидером заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Таким образом Соединённые Штаты намерены помочь стране «создать свое суверенное государство».

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы американского Госдепа Майка Помпео о способности США «на 100 процентов» обеспечить Белоруссию нефтью по рыночным ценам.

«Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал Пушков в своем Twitter.

Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита в 2020 году, Россия приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по этому вопросу, подчёркивает RT.

Между тем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется приобретать еще и российское топливо. Аналитик объяснил необходимость закупки российского топлива Минском технологическими особенностями белорусских НПЗ.

