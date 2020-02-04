«Момент истины»: Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Александр Лукашенко намерен провести встречу с Владимиром Путиным в предстоящую пятницу, 7 февраля. Как сообщает агентство БелТА, об этом белорусский лидер заявил во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
«Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», —отметил Лукашенко.
Напомним, 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео после встречи с белорусским лидером заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Таким образом Соединённые Штаты намерены помочь стране «создать свое суверенное государство».
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы американского Госдепа Майка Помпео о способности США «на 100 процентов» обеспечить Белоруссию нефтью по рыночным ценам.
«Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал Пушков в своем Twitter.
Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита в 2020 году, Россия приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по этому вопросу, подчёркивает RT.
Между тем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется приобретать еще и российское топливо. Аналитик объяснил необходимость закупки российского топлива Минском технологическими особенностями белорусских НПЗ.
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