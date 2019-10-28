«Будет печально». Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал комментарий по поводу публикаций о желании Вашингтона дезавуировать Договор по открытому небу. По словам главы МИД, если данный шаг США сделают, это «будет печально.

О том, что президент США собирается выйти из Договора по открытому небу сообщила ранее The Wall Street Journal. Якобы Дональд Трамп завизировал некий документ, который подтверждает такое намерение, отмечает RT.

В МИД России отметили, что США не уведомляли Москву о выходе из договора.

