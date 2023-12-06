«Бряцание оружием»: В России оценили шансы конфликта в Венесуэле

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 2/3 территории соседней страны (Гайаны) 24-м штатом Венесуэлы. Соответствующее решение было принято на основании референдума в Венесуэле, на котором 95% проголосовали за то, чтобы регион Эссекибо был признан частью страны, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что регион Эссекибо богат полезными ископаемыми — золотом и алмазами, а на континентальном шельфе Гайана разрешила иностранным компания разработку нефтеносных участков, что давно беспокоит Венесуэлу. Хейфец исключил возможность нападения Венесуэлы на Гайану.

«Безусловно, венесуэльская армия сильнее гайанской, состоящей из трех или четырех тысяч человек. Однако, во-первых, граница Венесуэлы и Гайаны — это труднопроходимая сельва, куда просто так воинские части не отправишь. Во-вторых, все латиноамериканские государства (может быть, кроме Никарагуа) высказали однозначную позицию в поддержку Гайаны, боевые действия Венесуэлы против Гайаны никто не поддержит — ни Куба, ни Бразилия, ни Колумбия. В-третьих (и это главное), никто не знает, как поведет себя венесуэльская армия, оказавшись вне пределов страны. Она давным-давно не вела боевые действия, опыта у нее нет. А наличие вооружения еще не делает армию непобедимой, техникой надо уметь пользоваться», — сказал Хейфец.

По словам собеседника НСН, президент Гайаны дал понять, что он постоянно контактирует с южным командованием США.

«Сама Гайана сопротивляться не сможет, но если вдруг конфликт начнется, то гайанский президент дал понять, что в этом вопросе он активно советуется с южным командованием США. Для Вашингтона это было бы прекрасным предлогом, чтобы нанести мощный удар по армии Венесуэлы. Думаю, Мадуро это прекрасно понимает. Было бы безумием атаковать страну Британского содружества, не имея прочного тыла, а президент Венесуэлы — кто угодно, но точно не безумец», — добавил эксперт.

В заключение Хейфец предположил, что Мадуро пытается таким образом торговаться.

«Это бряцание оружием ради того, чтобы, во-первых, показать своим согражданам, что он борец за национальную независимость, пусть и балансирующий на грани, во-вторых, попробовать поторговаться с другими государствами и зарубежными компаниями и заполучить права на разработку найденной в районе Эссекибо нефти. В самой Венесуэле нет особых возможностей для развития и перезапуска нефтяной промышленности — это слишком дорого. В случае же, если Мадуро сможет выторговать для себя такие права, деньги будет вкладывать не он, а зарубежные предприятия», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что армия Бразилии расширила присутствие военных на границах и подготовила сценарий вероятного конфликта между Гайаной и Венесуэлой, но считает, что он маловероятен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

