Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны поселка городского типа Белая Березка.
По словам главы региона, в поселок попало около 18 минометных снарядов.
Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Курская и Белгородская области.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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