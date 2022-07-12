Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны поселка городского типа Белая Березка.

В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности

По словам главы региона, в поселок попало около 18 минометных снарядов.

Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Курская и Белгородская области.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраина
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