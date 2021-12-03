Британцы высмеяли поведение Блинкена на встрече с Лавровым
Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли поведение госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав его «побитым щенком».
В ходе переговоров главы дипломатий обсуждали ситуацию с Украиной. Так, читатели отметили, что страны Запада пытаются снять с себя ответственность за конфликт, переложив ее на Россию. «Посмотрите на его [Блинкена] жестикуляцию. Он выглядит как побитый щенок», –подчеркнул пользователь под ником Dave.
При этом пользователь под ником Steve777 заявил, что НАТО вмешались в ситуацию в 2014 году, а теперь разместили войска на границе с Россией. Часть читателей отметили, что Блинкен не похож на известных политиков США, таких как Авраам Линкольн и Дональд Трамп.
Переговоры Блинкена и Лаврова состоялись 2 декабря в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, они продлились около 40 минут.
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