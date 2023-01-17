Британцы раскритиковали поездку жены Зеленского в Швейцарию

«Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни», — отметил shaun1976.

Другой комментатор отметил, что Елена в ходе форума будет просить больше оружия, и «она его получит». Пользователь с ником Ur Rumbled указал, что Давос не желает миру «ничего, кроме зла».

Ранее, 16 января, в швейцарском Давосе открылось заседание Всемирного экономического форума. Перспективы украинского конфликта и восстановления страны будут в центре дискуссий во второй день форума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

