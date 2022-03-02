Британского посла вызвали в МИД Казахстана

Посол Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич вызвана в МИД Казахстана в связи с высказываниями британского парламентария Маргарет Ходж. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее Ходж призвала ввести санкции против Казахстана из-за ситуации на Украине, пишет RT. Парламентарий заявила, что республика поддерживает президента России Владимира Путина в ситуации с Украиной. Кроме того, Ходж обвинила Азербайджан в поддержке Москвы и призвала ввести ограничения против Баку.

«Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Ожидаем от нее комментарии», — заявил первый заместитель главы МИД Казахстана Шахрат Нурышев.

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ТЕГИ:МИДВеликобританияКазахстан
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