О чем договорились на конференции по Ливии в Берлине

Представители 16 стран и организаций, участвовавших в конференции по Ливии в Берлине 19 января, приняли совместное заявление с призывом к сторонам ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.

В берлинском саммите приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, госсекретарь США Майк Помпео, генсек ООН Антониу Гутерриш. По данным ТАСС, на переговорах также присутствовали представители Алжира, Египта, ОАЭ и Китая.

Особое внимание привлек приезд в Берлин президента Турции Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер изначально занял активную позицию по ситуации в Ливии: Анкара оказывает военную поддержку Партии национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. В столице Германии его встречали сторонники с флагами Турции и антифашисты: эти группы вовремя отгородила друг от друга местная полиция. Эрдоган «на полях» саммита встретился с президентами России и Алжира.