О чем договорились на конференции по Ливии в Берлине
Представители 16 стран и организаций, участвовавших в конференции по Ливии в Берлине 19 января, приняли совместное заявление с призывом к сторонам ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.
В берлинском саммите приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, госсекретарь США Майк Помпео, генсек ООН Антониу Гутерриш. По данным ТАСС, на переговорах также присутствовали представители Алжира, Египта, ОАЭ и Китая.
Особое внимание привлек приезд в Берлин президента Турции Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер изначально занял активную позицию по ситуации в Ливии: Анкара оказывает военную поддержку Партии национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. В столице Германии его встречали сторонники с флагами Турции и антифашисты: эти группы вовремя отгородила друг от друга местная полиция. Эрдоган «на полях» саммита встретился с президентами России и Алжира.
Судя по заявлению, участники саммита ограничились призывами к сторонам конфликта и декларациями приверженности нормам ООН. Среди важным заявлений – призыв к воюющим в Ливии гарантировать безопасность нефтяных объектов, от финансирования военного потенциала или вербовки наемников создание единых ливийских национальных сил безопасности, полиции и вооруженных сил под центральным гражданским руководством.
Авторы заявления со своей стороны обязались соблюдать эмбарго на поставки вооружения и воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии. Они поддержали создание в Ливии президентского совета и формирование правительства, представляющего все внутренние силы. В стране также должны быть созданы единых ливийских национальные сил безопасности, полиции и вооруженные сиыл под центральным гражданским руководством, говорится в заявлении.
Лидеры противоборствующих сторон, Файез Саррадж и Халифа Хафтар, друг с другом так и не поговорили, передает Reuters. Однако они согласились назначить своих представителей в группу «пять плюс пять» - военную мониторинговую миссию, которая будет следить за соблюдением перемирия в стране.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН высказал мнение, что попытки сохранить власть Сарраджа над «кусочком территории» в Ливии бессмысленны.
«Перемирие невозможно, пока кто-нибудь в Ливии не станет новым Каддафи. На сегодняшний момент шансов больше у Хафтара», - заявил он.
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