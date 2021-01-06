Британский посол призвала не допустить победы РФ и КНР в пандемии

Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии COVID-19, заявила посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью телеканалу Bloomberg.

По словам дипломата, она не хотела бы «однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты» в кибернетике и искусственном интеллекте.

Кроме того, стратегическая конкуренция со стороны Китая и России является большим вызовом для Запада. Пирс подчеркнула, что Пекин может задать правила технологического развития в данных сферах, сравнив ситуацию с ядерными технологиями в 50-е годы XX века.

По мнению посла, Китай отличается авторитарным развитием, в то время как «открытые рынки» должны получать выгоду от новых технологий. Как объяснила Пирс, Вашингтон и Лондон должны предпринять все необходимые меры для противостояния «открытых обществ» вызовам России и Китая, сообщает РЕН ТВ.

