Британский посол призвала не допустить победы РФ и КНР в пандемии
Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии COVID-19, заявила посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью телеканалу Bloomberg.
По словам дипломата, она не хотела бы «однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты» в кибернетике и искусственном интеллекте.
Кроме того, стратегическая конкуренция со стороны Китая и России является большим вызовом для Запада. Пирс подчеркнула, что Пекин может задать правила технологического развития в данных сферах, сравнив ситуацию с ядерными технологиями в 50-е годы XX века.
По мнению посла, Китай отличается авторитарным развитием, в то время как «открытые рынки» должны получать выгоду от новых технологий. Как объяснила Пирс, Вашингтон и Лондон должны предпринять все необходимые меры для противостояния «открытых обществ» вызовам России и Китая, сообщает РЕН ТВ.
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