Британский МИД вызвал посла Ирана
Посла Ирана в Великобритании вызвали в британский МИД в связи с задержанием его британского коллеги Роберта Макэра в Тегеране. Лондон высказал категоричные возражения по поводу задержания своего дипломата и потребовал расследовать инцидент, который считает нарушением Венской конвенции, передает «Интерфакс».
В столице Ирана 11 и 12 января прошли протестные акции с критикой правительства страны за то, что оно поначалу отрицало причастность к крушению Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Спустя три дня после трагедии власти Ирана признали, что пассажирский лайнер сбили силы ПВО. Жертвами стали 176 человек, в том числе британцы, канадцы, иранцы и украинцы.
Главу британского посольства в Иране Макэра задержали в Тегеране 11 января, заподозрив в участии в одной из незаконных акций протеста. По версии иранского МИД, его отпустили уже через 15 минут, установив личность. Сам дипломат заявил, что не участвовал в протестах, но собирался на законную акцию памяти жертв авиакатастрофы.
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