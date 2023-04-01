Британский МИД сравнил новую российскую концепцию внешней политики с первоапрельской шуткой

В официальном аккаунте министерства иностранных дел Великобритании 31 марта был опубликован снимок экрана с сообщением российского МИД о новой внешнеполитической концепции страны, которую утвердил президент России Владимир Путин. Представители британского МИД сравнили концепцию с первоапрельской шуткой.

Песков сообщил о доработке проекта концепции внешней политики России

«День дурака ЗАВТРА», — говорится в сообщении МИД Британии в социальной сети Twitter.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в новой концепции внешней политики России заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов заверил, что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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