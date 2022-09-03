Британский депутат заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшее десятилетие
Тактическое ядерное оружие могут применить в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд. Об этом парламентарий заявил в эфире Times Radio.
Эллвуд выразил мнение, что мир живет в «крайне сложное десятилетие».
«Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», — допустил депутат.
Эллвуд заявил, что Британия нуждается в «новом Уинстоне Черчилле» (премьер-министр Соединенного Королевства в 1940-1945 и 1951-1955 годах. - НСН), который помог бы стране пережить трудные времена.
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