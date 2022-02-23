Британия заявила о новой «военной помощи» Киеву, несмотря на недовольство ЕП
Украина в ближайшее время получит новый пакет «военной помощи» от Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.
Джонсон отметил, что в этот раз на Украину из Британии поступит оборонительное вооружение.
В Европарламенте не поддержали это заявление Великобритании. Член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен подчеркнул в беседе с ТАСС, что «поставлять оружие на Украину — все равно, что подливать масла в огонь. Это фактически подталкивание к преступлению»
Жювен выразил недоумение, «как массовые поставки вооружений могут способствовать мирному урегулированию».
Ранее Великобритания заявила о новом пакете экономической помощи Украине. В его рамках Британия направит Киеву $ 500 млн для смягчения последствий «российской агрессии».
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