Британия сообщила о полной заморозке активов всех банков РФ
28 февраля 202220:36
Власти Великобритании заявили о заморозке активов всех российских банков в ближайшее время из-за проведения военных действий на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Британский инистр иностранных дел Лиз Трасс отметила, что действия по санкциям координируются с союзниками страны.
Ранее в понедельник в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru