Британия сообщила о полной заморозке активов всех банков РФ

Власти Великобритании заявили о заморозке активов всех российских банков в ближайшее время из-за проведения военных действий на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Британия присоединилась к санкциям против Центробанка

Британский инистр иностранных дел Лиз Трасс отметила, что действия по санкциям координируются с союзниками страны.

Ранее в понедельник в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.

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