Британия скорректировала санкции против России из-за Марса

3 октября 201908:52

Власти Великобритании скорректировали закон об экспорте, в рамках которого были введены санкции против России, Крыма и Севастополя, передает RT. Поправки позволят осуществлять некоторые виды деятельности, необходимые для проведения полетов в ходе миссии «ЭкзоМарс-2020.

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Изменения внесены в раздел, касающийся товаров и технологий из Общего военного списка Евросоюза. Это означает, что продажа России определенных веществ, необходимых для пусковых устройств или заправки некоторых спутников, а также испытаний и полетов во время миссии, возможна, но только при условии предварительного согласования.

В пояснительной записке подчеркивается, что цель поправок – обновление формулировок в законе с целью сделать их более «гибкими», отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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