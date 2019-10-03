Британия скорректировала санкции против России из-за Марса
Власти Великобритании скорректировали закон об экспорте, в рамках которого были введены санкции против России, Крыма и Севастополя, передает RT. Поправки позволят осуществлять некоторые виды деятельности, необходимые для проведения полетов в ходе миссии «ЭкзоМарс-2020.
Изменения внесены в раздел, касающийся товаров и технологий из Общего военного списка Евросоюза. Это означает, что продажа России определенных веществ, необходимых для пусковых устройств или заправки некоторых спутников, а также испытаний и полетов во время миссии, возможна, но только при условии предварительного согласования.
В пояснительной записке подчеркивается, что цель поправок – обновление формулировок в законе с целью сделать их более «гибкими», отмечает РИА ФАН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей