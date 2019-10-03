Британия скорректировала санкции против России из-за Марса

Изменения внесены в раздел, касающийся товаров и технологий из Общего военного списка Евросоюза. Это означает, что продажа России определенных веществ, необходимых для пусковых устройств или заправки некоторых спутников, а также испытаний и полетов во время миссии, возможна, но только при условии предварительного согласования.

В пояснительной записке подчеркивается, что цель поправок – обновление формулировок в законе с целью сделать их более «гибкими», отмечает РИА ФАН.

