Британия переправит в Восточную Европу более 50 танков

Британия перебросит в Восточную Европу более 50 танков Challenger 2 со склада, чтобы принять участие в крупнейших со времен холодной войны военных учениях НАТО Steadfast Defender, сообщает Mail Online.

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Большая часть из них будет отправлена по железной дороге через туннель под Ла-Маншем. Около 12 боевых машин будут вывезены со склада в ФРГ.

Военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 направлены на сдерживание России. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

Ранее премьер Риши Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: telegram.org
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