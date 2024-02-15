Британия переправит в Восточную Европу более 50 танков

Большая часть из них будет отправлена по железной дороге через туннель под Ла-Маншем. Около 12 боевых машин будут вывезены со склада в ФРГ.

Военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 направлены на сдерживание России. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

Ранее премьер Риши Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



