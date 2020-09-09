«Приняли в Вашингтоне тепло». Шушкевич опроверг обвинения в связях с Западом
Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН опроверг слова Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что США его «ненавидят», потому что он «не пустил на порог» финансиста Джорджа Сороса.
По словам Лукашенко, когда Белоруссией руководил Станислав Шушкевич, тогдашний президент США Билл Клинтон приезжал в Минск, чтобы договориться сформировать санитарный кордон из Белоруссии, Украины и стран Прибалтики против России. Лукашенко заявил, что он смог разрушить этот санитарный кордон и «не пустил на порог» Сороса.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН опроверг слова Лукашенко.
«Это бред сивой кобылы. Никаких разговоров ни о каком кордоне – прямо, косвенно, намеками или как угодно – не было. Мы просто хотели показать, что хотим быть в хороших отношениях с великой державой – Соединенными Штатами. Так же как с Россией, Китаем, Францией, Германией. Именно с этими странами мы в первую очередь восстанавливали отношения. Нас приняли в Вашингтоне неожиданно очень тепло. Это был 1993 год. У нас была делегация 50 человек, но у американцев мы подписали один единственный договор. Его подписывал не я, а министр обороны Пал Палыч Козловский. Но ни о каких «кордонах», которые бы подразумевали нанесение какого-то ущерба России или ущемление ее интересов, речи не было. Ответный визит Клинтона был 15 января 1994 года. А 22 января меня сняли с должности, поскольку я долго не подписывал договор об ОДКБ, считая, что он противоречит нашей конституции, в которой написано, что Беларусь стремится к нейтральности. А международный военный договор нейтральностью не является», - рассказал Шушкевич.
По словам политика, он никогда не имел никаких дел с Соросом.
«Я никогда не встречался с Джорджем Соросом и не имел дела с его «Открытым обществом». Никогда не имел отношения ни к какому гранту. В своей жизни имел дело с единственным грантом от фонда Макартуров на написание книжки «Белорусский неокоммунизм». Я фактически даже заявку не подавал. А дал рукопись книги, которую хотел издать, (Збигневу - прим. НСН) Бжезинскому. Мне с ним легко было общаться, он знает польский язык. И он написал в фонд Макартуров, чтобы они помогли мне издать эту книгу. В 2002 году я издал книгу «Белорусский неокоммунизм», пользуясь поддержкой фонда Макартуров. Но это было уже после моего ухода из власти», - добавил собеседник НСН.
Ранее Лукашенко заявил, что обнародовал запись «перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об Алексее Навальном» ради своего российского коллеги Владимира Путина, которого называет другом и который «подставил своё плечо».
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