«Приняли в Вашингтоне тепло». Шушкевич опроверг обвинения в связях с Западом

«Это бред сивой кобылы. Никаких разговоров ни о каком кордоне – прямо, косвенно, намеками или как угодно – не было. Мы просто хотели показать, что хотим быть в хороших отношениях с великой державой – Соединенными Штатами. Так же как с Россией, Китаем, Францией, Германией. Именно с этими странами мы в первую очередь восстанавливали отношения. Нас приняли в Вашингтоне неожиданно очень тепло. Это был 1993 год. У нас была делегация 50 человек, но у американцев мы подписали один единственный договор. Его подписывал не я, а министр обороны Пал Палыч Козловский. Но ни о каких «кордонах», которые бы подразумевали нанесение какого-то ущерба России или ущемление ее интересов, речи не было. Ответный визит Клинтона был 15 января 1994 года. А 22 января меня сняли с должности, поскольку я долго не подписывал договор об ОДКБ, считая, что он противоречит нашей конституции, в которой написано, что Беларусь стремится к нейтральности. А международный военный договор нейтральностью не является», - рассказал Шушкевич.

По словам политика, он никогда не имел никаких дел с Соросом.

«Я никогда не встречался с Джорджем Соросом и не имел дела с его «Открытым обществом». Никогда не имел отношения ни к какому гранту. В своей жизни имел дело с единственным грантом от фонда Макартуров на написание книжки «Белорусский неокоммунизм». Я фактически даже заявку не подавал. А дал рукопись книги, которую хотел издать, (Збигневу - прим. НСН) Бжезинскому. Мне с ним легко было общаться, он знает польский язык. И он написал в фонд Макартуров, чтобы они помогли мне издать эту книгу. В 2002 году я издал книгу «Белорусский неокоммунизм», пользуясь поддержкой фонда Макартуров. Но это было уже после моего ухода из власти», - добавил собеседник НСН.

Ранее Лукашенко заявил, что обнародовал запись «перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об Алексее Навальном» ради своего российского коллеги Владимира Путина, которого называет другом и который «подставил своё плечо».

