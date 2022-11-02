Арабские страны заявили о приверженности нейтралитету по ситуации на Украине
Государства-участники Лиги арабских стран заявили о приверженности принципу нейтралитета по событиям на Украине, сообщает РИА Новости.
Об этом говорится в их коллективном заявлении по итогам первого за три года саммита Лиги арабских государств.
Он проходил с 1 по 2 ноября в Алжире. На нём участники обсудили межарабские отношения, а также палестинское досье, сирийский кризис и вопросы, связанные с ситуацией на Украине.
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