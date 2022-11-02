Арабские страны заявили о приверженности нейтралитету по ситуации на Украине

Государства-участники Лиги арабских стран заявили о приверженности принципу нейтралитета по событиям на Украине, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в их коллективном заявлении по итогам первого за три года саммита Лиги арабских государств.

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Он проходил с 1 по 2 ноября в Алжире. На нём участники обсудили межарабские отношения, а также палестинское досье, сирийский кризис и вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

Ранее СМИ заявляли, что США теряют влияние на Ближнем Востоке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: открытые источники
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