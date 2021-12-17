«Братский народ потерять нельзя»: Песков об Украине

Песков подчеркнул, что «братский народ потерять нельзя». Пресс-секретарь отметил, что украинские власти «оболванивают» свой народ, внушая ненависть к русским и не давая возможность получать информацию из русских СМИ.

В то же время спикер Кремля заявил, что в данный момент Украина потеряна для России и как партнёр, и как союзник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при обсуждении вопросов безопасности, которые поставила Москва, необходимо учитывать мнение Украины.



