«Братский народ потерять нельзя»: Песков об Украине
Внушение украинцам ненависти к России не сможет повлиять на то, что это два братских народа. Об этом в интервью RTVI рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что «братский народ потерять нельзя». Пресс-секретарь отметил, что украинские власти «оболванивают» свой народ, внушая ненависть к русским и не давая возможность получать информацию из русских СМИ.
В то же время спикер Кремля заявил, что в данный момент Украина потеряна для России и как партнёр, и как союзник.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при обсуждении вопросов безопасности, которые поставила Москва, необходимо учитывать мнение Украины.
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