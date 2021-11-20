«Осеннее вмешательство»: Захарова оценила проект резолюции США о «непризнании» Путина
Проект резолюции конгрессменов США о непризнании президента РФ Владимира Путина главой государства в случае его избрания на выборах в 2024 году — вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам дипломата, подобные инициативы уже не являются «беспрецедентной историей».
«Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать. Там срок был поменьше — полгода, но в общем рука мастера чувствуется. Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре», — заявила Захарова.
Ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции, в которой призвали не считать Путина президентом России в случае его участия в выборах 2024 года. В Кремле назвали инициативу американских законодателей неприемлемой.
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