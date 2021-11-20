«Осеннее вмешательство»: Захарова оценила проект резолюции США о «непризнании» Путина

Проект резолюции конгрессменов США о непризнании президента РФ Владимира Путина главой государства в случае его избрания на выборах в 2024 году — вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам дипломата, подобные инициативы уже не являются «беспрецедентной историей».

«Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать. Там срок был поменьше — полгода, но в общем рука мастера чувствуется. Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре», — заявила Захарова.

Ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции, в которой призвали не считать Путина президентом России в случае его участия в выборах 2024 года. В Кремле назвали инициативу американских законодателей неприемлемой.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:МИД РоссииМария ЗахароваКонгресс СШАВладимир Путин
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