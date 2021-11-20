«Осеннее вмешательство»: Захарова оценила проект резолюции США о «непризнании» Путина

По словам дипломата, подобные инициативы уже не являются «беспрецедентной историей».

«Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать. Там срок был поменьше — полгода, но в общем рука мастера чувствуется. Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре», — заявила Захарова.

Ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции, в которой призвали не считать Путина президентом России в случае его участия в выборах 2024 года. В Кремле назвали инициативу американских законодателей неприемлемой.

